Ben Blushi i është përgjigjur me ‘Jo’ ftesës së bërë nga Partia Demokratike që t’i bashkohet protestës së opozitës.

Ai tha sot se i uron suksese kësaj proteste në garantimin e standardeve më të mira zgjedhore, por ai nuk gjen vend në çadrën e ngritur nga Sali Berisha.

“Protesta është e Partisë Demokratike dhe unë i uroj dy gjëra: e para të mos kalojnë në dhunë në ditët që vijnë dhe e dyta: i uroj sukses që të arrijnë të garantojnë standardet e domosdoshme zgjedhore. Nëse protesta, e theksoj e Partisë Demokratike, arrin të garantojë standarde më të mira zgjedhore, shumëkush prej nesh, përfshirë dhe mua, do të duhej ta falenderonim. Por ajo nuk është protesta ime dhe në çadrën e Sali Berishës nuk ka vend për mua”, u shpreh Blushi sonte gjatë një bashkëbisedimi me studentë dhe pedagogë të Universitetit Europian të Tiranës.

Blushi tha se se ky sistem politik do të dështojë shumë shpejt dhe se lëvizjet populiste anti-sistem do të marrin formë dhe do të shkojmë drejt një ndryshimi radikal.

“Unë nuk jam populist, më akuzojnë se jam moralist, po kjo nuk prish punë. Po unë mendoj se sistemi aktual po shkon drejt dështimit. Janë rreth 30-40 për qind e votuesve që nuk besojnë dhe nuk votojnë asnjë parti. Në 4-5 vitet e ardhshme do të dalë një parti e tyre, nuk e di a do të jetë LIBRA, që do të jetë populiste dhe do të jetë kundër këtij sistemi që kemi sot. Kurba e Drejtësisë dhe kurba popullore do të takohen në një pikë dhe do t’a shkrijnë këtë klasë politike që kemi sot, e cila defektin më të madh ka raportin me ligjin, është jashtë ligjit, s’e kap ligji”.