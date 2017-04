Ben Blushi ka bërë një deklaratë të fortë në “Opinion”, duke thënë se nëse partia e tij merr më shumë deputetë në kurriz të dikujt do nuk do t’i pranojë.

“Nëse unë marr më shumë deputetë nga ç’meritoj i lë. Nuk marr as deputetë as vota në kurriz të dikujt tjetër”- tha kreu i LIBRA-s pasi u pyet nëse kjo parti do të dilte pas zgjedhjeve me më shumë deputetë në rast të një skenari zgjedhjesh pa opozitën.