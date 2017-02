Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi thotë se kjo klasë politike do të shkrihet brenda 4-5 viteve të ardhshme. Parashikimi i tij mbështetet në dy kurba: atë të drejtësisë, që nis me vettingun dhe kurbën popullore, që lidhet me zhgënjimin në rritje të njerëzve ndaj politikës. Kur këto dy kurba do të bashkohen, atëherë sipas tij do të shkrihet kjo klasë politike, dy partitë e mëdha do të humbin elektorat dhe mund të jetë një lëvizje populiste që do të përfaqësojë të zhgënjyerit, që po bëhen shumicë. Këto parashikime ai i bëri gjatë një bisede me studentë dhe pedagogë në Universitetin Europian të Tiranës gjatë një diskutimi mbi realitetet e reja politike në vend.