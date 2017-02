Ben Blushi ka shpallur dje 20 ide të reja të programit të Libra të cilat sipas tij në zgjedhjet e ardhshme nuk do të kotribuojnë per një qeveri të re, por per Republikë të re.

“Do vendosim nje Republike te Re kunder Republikes se vjeter te Krimit dhe Korrupsionit” u ka thënë Blushi 10 mijë anëtarëve të forcës së tij të re.

“Kemi nevoje per nje Republike te paster e cila behet me njerez te rinj, me gjyqtare te drejte dhe politikane te besueshem. Republika e Re kerkon natyrisht Ide te reja dhe njerez te rinj” tha Blushi i cili u zotua:

“Ne do ta ndryshojme Republiken tone me cdo kusht dhe me cdo cmim pasi kjo eshte taksa e nderit dhe e dinjitetit qe i kemi borxh femijeve tane.

Republika e Re do ngrihet nga njerez te rinj me ide te reja.

DIsa prej ketyre ideve kemi sjelle sot per ti prezantuar si nje pasuri intelektuale dhe morale e libres”.

Cfarë do LIBRA?

Ne duam te nxjerim shqiptaret nga varferia.Duam te percaktojme minimumin jetik si nje kusht per te nxjerre nga mjerimi gati 500 mije shqiptare.Ne duam qe askush te mos paguhet nen 170 mije leke te vjetra te domosdoshme per te mbijetuar sot. Republika e Re duhet ti garantoje qyteterave te vet dinjitet duke ndare pasuri te perbashketa te cilat jane aty dhe mjaftojne nese nuk vidhen dhe nuk perdoren sic duhet.

Ne duam te ndihmojme te rinjte e ketij vendi duke shtuar punesimin e tyre. Shqiperia sot po zbrazet nga te rinjte. Ne do stimulojme punesimin e tyre duke subvencionuar kompanite qe punesojne me shume te rinj dhe po ashtu do lehtesojme nga taksat bizneset inovative te te rinjve si dhe hapjen e tyre apo start up.

Ne duam te mbeshtesim shtresen e mesme te Shqiperise.

Ne do e taksojme me pak shtresen e mesme jo vetem mbi pagen por edhe mbi fitimet nga biznesi. Kompanite e mesme dhe te vogla do paguajne me pak taksa ne Republiken e Re qe propozon libra.

Ne do financojme dyfish me shume per arsimin duke e cuar buxhetin e tij ne 5 per qind pasi besojme se politika me e mire ekonomike e nje vendi eshte edukimi.

Ne do i japim mundesi gjithje e me shume te rinjve te shkojne ne shkolle te larte duke reduktuar ndjeshem tarifat universitare. Libra e konsideron arsimin nje detyrim ndaj vendit dhe jo nje deshire.

Ne do clirojme gati 90 per qind te shqiptareve nga tatimi 15 per qind mbi depozitat bankare qe eshte i padrejte ne nje shoqëri ku 1 per qind fitojne me shume se 99 per qind. Depozitat deri ne 2,5 ,milion leke nuk do tatohen mbi interesat cka do rrise kursimet e pjeses derrmuese te shqiptareve duke ndikuar direkt ne cilesine e jetes dhe konsumin e perditshem.

Ne do krijojme nje mundesi qe shume shqiptare ti perdorin kursimet e tyre per tu bere aksionere te ekonomise kombetare. Bankat e Shqiperise japin sot me pak se 1 per qind interes per kursimet dhe kredite qe marrin nga qytetaret. Keto para mund te investohen duke u riktyer me intersa me te larta per te blere kompani per te investuar ne infratskrure dhe ne kete menyre pasurite tona strategjike mund te jene nje prone e perbashket e administruar ne menyre publike permes Fondit Kombetar te Investimeve qe ne propozjme te ngrihet dhe i cili mund te investoje me shume se 500 milion euro ne vit pavaresisht buxhetit dhe taksave.

Libra do rishikoje koncesionet ne shendetesi dhe mjedis duke anuluar ato qe nuk kane asnje efekt dhe marrin taksa padrejtesisht.Kosto e shendetit ne Shqiperi eshte sot me e larta ne rajon dhe shnedetesia eshte kthyer ne nje nje gangrene qe ha perdite trupin e shqiptareve.

Libra kerkon nje Shqiperi pa mbetje te huaja dhe e ka ne Kushtetuten e vet detyrimin per te anulluar ligjin qe lejon importin e mbetjeve nga jashte. Ne do favorizojme bizneset e gjelberta dhe do anullojme te gjitha koncesionet qe demtojne ajrin, ujin, lumenjte dhe natyren tone qe eshte pasuria publike me e cmuar dhe me e madhe.

Libra do te ule me 20 per qind cmimin e energjise per gjithe familjet shqiptare duke e blere energjine ne burse dhe duke hequr monopolin per gazin bashke me akcizen qe e ka rritur me qind per qind cmimin e tij per me pak se nje muaj.

Libra mendon se Shqiperia nuk mund te behet pa Diasporen e saj dhe per kete shkak do te zbrese taksat per 2 vjet gjithe ata emigrante qe kthehen dhe investojne ne vendin e tyre.

Libra do te garantoje me cdo kusht votimin e tyre ne zgjedhje dhe per te perfaqesuar me dinjitet dhe ne menyre proporcionale diasporen propozon qe Republika e Re te kete nje parlament me te vogel me 100 deputete.10 prej te cileve te jene perfaqesues te Diaspores e cila perben sot 40 per qind te zgjedhesve te perjashtuar de fakto nga lista e zgjedhesve shqiptare cka eshte nje absurditet dhe nje deklasim i padrejte dhe i panevojshem.

Libra kerkon qe Republika e Re te ndryshoje rregullat e saj. Presidenti te zgjidhet nga Populli dhe referendumet per ceshtje strategjike te jene me te shpeshta. Demokracia direkte e drejtperdrejte eshte gjithnje me e kontrolluar dhe shume me transparente.

Populli duhet te vendose me shpesh dhe shume me mire dhe ne menyre konstante.

Këto janë idetë e LIBRA për atë që e quan “Republika e Re e viteve 2020″