Ish-kryeministri Sali Berisha ka zbuluar një detaj interesant nga e shkuara politike. Gjatë intervistës së dhënë në Abc News, Berisha zbuloi se në vitin 2009-ën nëse nuk do të do të arrinte të merrte mandatet në zgjedhje për të qeverisur dhe nëse nuk do të bënte koalicion me LSI-në, atëherë do të ftonte Edi Ramën në një qeveri.

“Unë për kapriçio nuk do të shkoja në zgjedhje”, – tha Berisha duke shtuar se mesazhi i sovranit kur nuk zgjedh një shumicë të qartë, është vetëm koalicioni.