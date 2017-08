STATUSI I SALI BERISHËS:

“Pershendetje

Z.Sali Berisha

Jemi sanitaret e spitalit psiqatrik Vlorë “Ali Mihali”. Kur na privatizoj pastrimin e spitalit z.kujtim llapi na dha nje kontrat dhe na tha i keni te gjitha sic jeni ne shtet ashu do jeni vetem nderim emri do behet na shtet privat. Kontrata qe morem nuk perputhet me pun qe bejm ne si sanitare. 2 . ne kontrat esht dhe leja vjetore e kemi 28 dit dhe nuk na o dhan na dhan 7 dit lej.3.raportet nuk na paguhen. 4. Turnet e 2 dhe 3 kan heq sanitaret dhe kan len 2 sanitare per te ter panvionet….5…. Punojm 200 or ne muaj nuk na japin pushimet kur ne e kemi te punojm 168 or ne muaj.6….. Kur dalim na turni i nates nuk na japin pushim por jemi direkt ne pun diten tjer …. Me Respekt na sanitaret e psiqatris vlor ali mihali …. Ju lutem bejni publike.”