Ish –kryeministri Berisha akuzon kryeministrin Rama se po e përdor interesin kombëtar për arsye personale që e lidhin atë me miliarderin George Soros. Berisha e quan Ramën një “kone e Sorosit” dhe që me qëndrimet e tij për interes të Soros po dëmton marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA.

Interesi kombetar ne kembet e Edi Rames, kones se Xhorxh Sorosit!

Per here te pare qe nga koha e Enver Hoxhes, kreu i ekzekutivit shqiptar, Edi Rama nuk uron kreun e ekzekutivit, presidentin e SHBA per marrjen e detyres.

Te dashur miq, inaugurimi i presidentit te ri te SHBA eshte nje ngjarje madhore per kombin amerikan, miqte e tij dhe mbare boten. Kjo sepse me se pari, SHBA jane sot faktor kryesor i paqes dhe stabilitetit ne planetin tone. Prandaj dhe urimet e lidereve nga mbare bota per presidentin e SHBA me rastin e marrjes se detyres.

Inaugurimi i presidentit te ri SHBA per Shqiperine dhe kombin shqiptar eshte i nje rendesie edhe me te veçante se sa per kombet tjera. Kjo para se gjithash per vet rolin percaktues qe SHBA kane luajtur ne historine e lirise tone. Por megjithe rolin percaktues te SHBA ne sigurine e botes si udheheqes i Aleances se Atllantikut te Veriut, rolin e tyre vendimtar ne lirine e kombit shqiptar, Edi Rama, kreu i ekzekutivit shqiptar njelloj si Enver Hoxha dikur dhe Kim Jong Un sot, nuk e uroi dot presidentin e ri te SHBA, aleatit tone strategjik kryesor me rastin e marrjes se detyres.

Kjo sepse Edi Rama? Si nje kone e Xhorxh Sorosit i lejoi vetes te nxjerre nga goja ne mediat e medha, te kontrolluara nga Soros, gjate fushates kunder Presidentit Donald Trump, sharje te ulta prej ordineri te cilat nuk i thane dot as dhe kundershtaret e tij me ekstremiste.

Ai pervec sharjeve prej halabaku politik u zotua se zgjedhja e Trump (zoti mos e thente) do demtonte shume marredheniet e Shqiperise me SHBA duke harruar se keto marredhenie jane jetike per Shqiperine dhe kombin shqiptar.

Me kete rast ftoj çdo shqiptar te qendroje fuqishem kunder Edi Rames, qe perben aktualisht me qendrimet e tij, nje rrezik te madh per interesin dhe sigurine tone kombetare! sb