Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’-ut mesazhin e një qytetari dixhital, ku ky i fundit denoncon sjelljen e punonjësve në burgun e Rrogozhinës.

Berisha shkruan se të burgosurve u merren gjoba për të drejtat që u takojnë. Ndërkohë qytetari dixhital pohon se të burgosurve nuk u jepet leja po nuk paguan juristin.

“Te burgosurit i rrjepin ne gjoba per te drejtat qe u takojne! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Mirembrema doktor Berisha ! Do t’ju lutesha shume postojeni. Jam nje familjar nga Durrësi i nje te denuari ne burgun e Rrogozhines. Ai sa here qe behet per leje, Juristi pa i derguar leket nuk e nxjerr njeri edhe pse i takon me ligj. Pak se po i mbajme me te hame e te pime edhe mrena nburg por edhe ate cfare ju takojne sjua japin. Kur ishte ne burgun e Fushe Krujes me keq akoma.

Faleminderit i nderuar doktor: Anonim se nuk e qiten mo me leje. Te lutem postoje tek ty” – shkruan Berisha.