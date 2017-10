Sali Berisha e cilësoi mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste si ‘mbledhjen e tepsisë së partisë’.

Mes akuzave, Berisha shkruan se në 27 vite pluaralizëm nuk ka ndodhur si sot që mbledhja e grupit të mbahet në parlament.

Statusi i Sali Berishës:

Sot mbledhja e tepsimadhes se partise!

Te dashur miq, i dermuar perfundimisht nga 2.4 milione vota kunder dhe bojkoti te shqiptareve, i deshtuar totalisht me kabinetin e ri, me i korruptuari dhe me i paafti ne historine e pluralizimit, Edi Rama ka humbur kontrollin e vehtes.

Keshtu, çdo dite ai ben nga nje marrezi. Sot marrezia e radhes eshte ne parlament ne sallen e kryesise te qeverise dhe kryesise se grupit mbledhja, te Partise Siçiliste shtet, apo siç po e quajne me te drejte mediat mbledhja e tepsimadhes.

Ky eshte nje akt i pashembullt antikushtetues, antiligjor, qe nuk ka ndodhur kurre jo vetem gjate 27 viteve pluralizem por as me pare, qe nga vitet 50 kur diktatori Enver Hoxha u terhoq nga detyra e kryeministrit te vendit.

Mesazhi i ketij akti eshte nje dhe vetem nje: Kjo eshte mbledhja jo e tepsise por e tepsimadhes dhe do ndajme me te gjithe anetaret e saj sinine e partise! sb