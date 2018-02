Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas debatit të zhvilluar në eminsionin “Opinion” për idenë e hedhur mbi ndarjen e Kosovës.

“Duke ndjekur “Opinion”! Te dashur miq, duke ndjekur debatin per ndarjen e Kosoves, nje projekt i Sllobodan Millosheviçit, dua te them dy fjale per avoketerit e Rames ne debat:

1-Vetpranimi i diskutimit per integritetin e Kosoves me armikun tend eshte kapitullim ne kohe paqe para tij, eshte pranim i te drejtes se tij legjitime per te kerkuar territoret e tua, eshte verberi diplomatike e politike e atyre qe nuk kane abc as te interesit kombetar dhe as te tryezes apo teknikes se bisedimeve me kundershtarin

2-Ata qe çliruan Kosoven, e çliruan ate brenda kufijve te caktuar nderkombetar. Ata qe shpallen pavarasine e Kosoves kane shpallur ate ne nje territor te kufizuar ne kufij te caktuar nderkombetar. Ata qe kane njohur pavaresine e Kosoves, e kane njohur ate si shtetin e pavarur brenda kufijve nderkombetar.

Kur kete projekt e diskuton Tirana, pa autorizimin e Prishtines, eshte zhvleresim total i udheheqjes dhe perfaqesimit te Kosoves, eshte barazimi de fakto i qendrimit te Shqiperise me qendrimin e Serbise ndaj pavaresise se Kosoves, eshte akt tradhetie te mirefillte kombetare!

Ky debat behet nga shqiptare apatrid dhe albanofob te gatshem per çdo kompromis dhe zgjidhje per menderen e tyre. Shqiptaret nuk kane asnje borxh serbeve! “ – shkruan Berisha.