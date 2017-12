Ish-kryeministri Sali Berisha e konsideron “një neveri të vërtetë” interpelancën e zhvilluar në parlament Peleshi – Braçe ku dolën kontratat e ministrisë së Bujqësisë së vitit 2016-të me kompanitë e familjes së Kelmend Balilit duke i dhënë 110 hektarë tokë. Berisha thotë se toka ka qenë në pronësi të ministrisë së Arsimit dhe jo të Bujqësisë.

“Miq, po ndjek “Opinion”-in dhe për transparencë: “skeçi Peleshi-Braçe ishte një neveri e vërtetë. Toka e dhënë në Delvinë ka qenë tokë e shkollës bujqesore Delvinë, pra e ministrisë së arsimit. Toka me propozim te ndrikull Nikollës dhe me vendim të qeverisë së firmosur nga Edi Rama, i ka kaluar me destinacion Balilajt ministrisë së Bujqësisë. Qytetari dixhital e ka denoncuar asokohe aferën. Klementi, që priste dhe përcillte dhe regjistronte ministrat, sulmonte Berishën në media” – shkruan Berisha.