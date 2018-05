23

Sipas Sali Berishës, Agron Xhafaj iu dorëzua drejtësisë italiane dhe bën një periudhë burg për të shpëtuar pasurinë e tij.

Ish-kryeministri publikoi në Facebook një mesazh të ardhur në adresë të tij, ku denoncuesi shpjegon në këtë mënyrë, Xhafaj nuk rrezikon t’i sekuestrohen shtëpiat, lokalet dhe ndërtimet që ai ka bërë me të ardhura nga trafiku i drogës.

POSTIMI:

Me mire burgu me leke se sa burgu pa leke!

Qytetari dixhital per vellezerit mafioz Xhafaj! Lexoni mesazhin e tij. sb

“Doktor si je. Me shkon nder mend…mos ka ikur ky “Xhafa 2” per mos ti sekuestrojne shpiat,lokalet,ndertimet qe ky ka bere me leket e droges….dhe me kte rast po bej ca vjet burg sa mos te me qojne ne 0 nga leket kto te Opozites…? Mendim eshte ky.

Se ky burgun do e bej qe do e bej se ska ku shkon…keshtu qe me mire me burg dhe me lek sesa me burg dhe pa lek nga sekuestrimi…”