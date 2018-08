Punësimi në Shqipëri po përmirësohet, por vendet e reja të punës janë me produktivitet të ulët. Banka e Botërore zhvilloi një anketë për shpërndarjen e vendeve të reja të punës në periudhën 2014-2016 dhe gjeti se rritja e punësimit ishte e shoqëruar me një ofertë punë që kërkon kualifikim shumë të ulët.

Me fjalë të tjera, megjithëse u krijuan vende të reja pune (punësimi u rrit me 11 për qind në periudhë, ose 114,000 vende pune), këto punë të reja ishin, mesatarisht, më pak produktive sesa vendet ekzistuese të punës. Për pasoje Shqipëria ka nivelin e pagave më të ultin në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Ndërmjet viteve 2015 dhe 2016, rritja e punësimit ishte më e madhe në prodhim me (27 %), ndjekur nga bujqësia (18 %), tregtia (19 %), shërbimet e biznesit (14 %), TIK (10%) dhe turizmi (7%).

Vendet e reja të punës ishin për të rriturit me arsim të mesëm dhe fillor. Një në 10 vende pune shkoi për një person të moshës 15-29 vjeç. Banka Botërore evidenton se popullsia në mesin e të rinjve është reduktuar në të njëjtën periudhë (2014-2016).

Shumica e vendeve të reja të punës u përfituan nga personat me arsim fillor, ndërsa vetëm 20 për qind e vendeve të reja punës shkuan tek personat me arsim të mesëm dhe të lartë. Këto zhvillime janë në proporcion me pjesën e personave me arsim fillor në mesin e popullsisë në moshë pune në Shqipëri.

Puna me aftësi të ulët dominojnë ekonominë shqiptare. Anketa e Bankës Botërore zbardh se, 40 për qind e vendeve të punës shkuan tek personat me arsim fillor.

Në vitin 2016, mbi gjysma e popullsisë shqiptare në moshë pune ishte e punësuar, ndërsa një e treta nuk ishte as në shkollë as në punë.