Ish-kryeministri Berisha akuzon ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe baxhanakun e tij, se janë të përfshirë në një aferë mafioze të tenderit për pastrimit e spitaleve. Sipas Berishës dhe denoncuesit dixhital, baxhanaku i Beqajt, merr 30 % të tenderit. Më poshtë është denoncimi te ish-kryeministri.

“Qytetari dixhital denoncon mafien, qe kontrollon te gjithe tenderat e pastrimit te spitaleve dhe rrobave dhe baxhanakun e famozit Beqja qe merr 30%! I bej thirrje prokurorise se shtetit te hetoje me perparesi akuzat publike te qytetarit dixhital!” – thotë Berisha.

Mesazhi

“I nderuar z Berisha , si cdo gje dhe pastrimin ne spitalin psikiatrik ne vlore e ka marr devis shpk kompani me pronesi te Kristina Lenka,gruaja pa celebrim por me femije e lefter lamajt. Ky eshte krytari nje grupi kriminal qe merret me droge vrasje. Vellai vet eshte ne burg i arrestuar me vendim te gjykates italiane, Lefteri ka letrat qe i kane ardh nga italia po ja zhduku ministria e drejtesise . Keta kane kap me presion e shantazhe gjithe tenderat e pastrimit dhe larjes se rrobave. Beqen e kane si ushtarin e tyre se per cdo pune i japin baxhanakut te Beqes 30%. I bejne presion per terheqje nga gara duke perdor kriminel gjithe kompanive por dhe drejtoreve te spitaleve.Kane nje organizim te mirefillte mafioz.”