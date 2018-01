Duke folur për bashkëpunimin me LSI-në, Lulzim Basha u shpreh se kjo parti ka qenë në pushtet me Edi Ramën, ndërsa tani, protestat e janarit, janë një provë që LSI duhet t’a kalojë me sukses.

“Të paktën këtë kanë deklaruar deri më tani, tashmë protestat që do të vijnë janë një provë që ata duhet ta kalojnë me sukses. Ne duhet të çlirojmë qeverisjen, Shqipërinë, shoqërinë, familjen shqiptare nga krimi”, – tha Basha.

Sipas kreut të PD-së, çdo energji opozitare duhet të bashkohet pasi ky është një parakusht për të fituar ‘betejën e të mirës ndaj të keqes’.