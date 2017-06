Luzlim Basha deklaroi se makthi i tij është të shohë se çfarë mund të bëjë Edi Rama në krye të qeverisë edhe 4 vite të tjera.

Basha sygjeroi Ramën t’i linte shakatë dhe kunjat, ndërsa ironizoi mënyrën e veshjes së kryeministrit, në qytet dhe në plazhe.

“Lëri batutat dollitë shakatë kunjat, tutat dhe përgjigju për bilancin para qytetarëve. S’më ka marrë malli të të shoh as me tuta as me rroba banjoje. Makthi im është të të shoh edhe 4 vite se çfarë je ne gjendje të bësh.” – deklaroi Basha në Shkodër.

Për Bashën, Rama e ka bërë Shqipërinë kampione të kultivimit të hashashit.

“Edi Rama na ka bërë kampion për hashashin. Me ato kanë mbushur xhepat një grup kriminelësh që i rrinë përqark.Rama ka diskriminuar shkodren e veriun. Diskriminimi krahinor, turpi i republikes se vjeter.” – u shpreh me ironi Basha.