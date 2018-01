Në ceremoninë festive të organizuar sot pasdite me rastin e 27 vjetorit të themelimit të gazetës Rilindja Demokratike, krahas shumë të ftuarve të tjerë, ra në sy edhe pjesëmarrja e ish deputetit demokrat, Astrit Patozi. Ai madje ka shtrënguar dorën edhe me kreun e PD-së, Lulzim Basha. Lapsi.al sjell më poshtë fotot e LSA që kanë fiksuar këtë moment. Por sidoqoftë ishte një situatë e ftohtë. Patozi ka qenë kryeredaktor i RD-së gjatë viteve të opozitës deri më 2005. Ish-deputeti është një nga zërat më kritikë të Lulzim Bashës që prej marrëveshjes me Ramën më 18 maj e deri në ditët e sotme.