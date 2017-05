Lulzim Basha ka shkuar për herë të dytë sot tek “Çadra e Lirisë” për të mbajtur fjalën përpara protestuesve.

Kreu i PD-së ka përgëzuar qytetarët për qëndresën e vendosur dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që kurajën dhe besimin e treguar ta përhapin në të gjithë Shqipërinë.

“Ky shesh janë hapësira e parë që ju çliruat me fuqitë e zemrave tuaja më 18 shkurt. Tani që themelet e republikës së re janë mishëruara në marrëveshje, ju fitimtarët e vërtetë të kësaj beteje, bashkë me gjithë shqiptarë, ju pret një tjetër mision i madh. Infektojeni gjithë Shqipërinë me kurajën tuaj”, – deklaroi Lulzim Basha.