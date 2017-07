Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk i ka pritur mirë akuzat që kryetari i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj bëri në studion e Eni Vasilit në News24. Kryebashkiaku e akuzoi se me kunatin ka kërkuar gjobën te ndërtuesit e ish-parkut të autobusëve dhe se kjo ishte një mënyrë e të punuarit të Bashës. Por ky i fundit ka reaguar ashpër me një koment në rrjetet sociale në mesnatë.

“Erion Veliaj, kërmë njeriu qe shpif me te njëjtën lehtësi që shkel mbi gjakun e femijëve në Sharrë, që korrupton prokurorë e gjyqtarë, do të të vijë dita shumë shpejt…” – paralajmëron me ton kërcënues Basha.