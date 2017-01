Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u është përgjigjur akuzave të kryeministrit Rama në komunikimin e tij javor në Facebook. Rama e quajti opozitën pa proogram dhe pa ide, por Basha ka reaguar.

“Pasi e qau programin e vet me 300 mije vende pune dhe shendetesi falas tani lideri global po merret edhe me programin e opozites. Ti thote dikush: fol me ngadale kur flet per zgjedhjet se te merret fryma…” – shkruan Basha në rrjetet soiciale.