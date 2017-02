Përmes një postimi në Facebook, kryetari i Opozitës ka reaguar për daljen e Ramës ku flet për sukseset e OSSHE-së dhe skemat e kamatvonesave.

Basha është shprehur se Rama i ka daljet për fasadë, del e flet për energjinë, kur një zonë e tërë e Tiranës është padrita. Gjithashtu, Basha ka përmendur premtimet e pambajtura në fushatë elektorale nga kryeministri, burgosjen për mospagim energjie elektrike, si dhe aferat korruptive të qeverisë.

Kreut të opozitës nuk i ka shpëtuar rasti për të përmendur protestën e 18 shkurtit dhe premtimin se për familjet e varfëra, 200 kw do i paguaj shteti.

Nga retorika e Bashës dhe kryetarëve të partive kryesore në vend, duken qartë fillesat e premtimeve për fushatën elektorale të zgjedhjeve të 18 qershorit.

Postimi i plotë i Bashës:

“Ndërsa Edi Rama me shpurën e tij ka dy orë që flet direkt në çdo televizon të vendit për arritjet e tij në fushën e energjisë, e gjithë zona e Tiranës në rrugën e Elbasanit është pa drita. Mijera familje anembane Shqiperise gjithashtu. Nuk ka skenë më domethënëse: fasada me drita që krijon Edi Rama në televizon dhe realiteti i errët i shqiptarëve. Edi Rama u premtoi qyetarëve se do ua ulte çmimin e energjisë, por ua rriti. I futi shqiptarët e pamundur në ankth e terror për mospagimin e dritave. Ata që nuk paguan dot i çoi në burg. Të tjerë kaluan në dëshpërim dhe vranë veten nga pamundësia. Ndryshe u soll me miqtë. CEZ-it i fali 600 milionë Euro. Miqve në Tiranë u ka dhënë miliona euro në tendera dhe kontrata. Të varfërve dhe të pamundurve kërbaçin, miqve kulaçin. Kjo është reforma e Edi Ramës në energji. #18Shkurt #NgrihemiBashkë për t’i thënë ndal kësaj politike që ka braktisur qytetarët dhe mendon vetëm për pushtetarët. Ne nuk do të lëmë asnjë familje në errësire se nuk ka mundësi të paguajë energjinë. 200 kw për familjet në nevojë do ta paguajë shteti. #NgrihemiBashkë #18Shkurt”