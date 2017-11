Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar një SMS të një qytetari sipas të cilit Tahiri ka shkelur procedurat për të marrë lejen e drejtimit të mjeteve ujore mbi 100 ton. SMS-ja vjen nga një nëpunës i zyrës se patentave detare ne Drejtorinë e Përgjithshme Detare në Durrës.

Sipas tij shefi i zyrës që e firmosi atë patentë quhet Hamdi Domi i cili nuk donte ta aprovonte këtë patente dhe e ka mbajtur mbi tavoline te paktën një javë.

“Dokumentat per berjen e patentes i ka sjell PAULIN NDREU me detyre Kapiten i Pergjithshem dhe nga sot e kane emeruar Drejtor te Pergjithshem te Drejtorise Detare, megjithese Kontrolli i Larte i Shtetit ka rekomanduar pushimin dhe largimin nga detyra. Pra PAULIN NDREU ka ushtruar autoritetin e tij politik dhe aspak profesional duke detyruar firmosjen e kundraligjshme te kesaj patente. Kjo patente eshte ne shkelje me ligjin e detarise. Pra nuk merret patente kamioni pa mare patente makine. Dhe pervec ketyre shkeljeve flagrante, PAULIN NDREU emerohet drejtor prane drejtorise detare si vellai i deputetit PJERIN NDREU” – thuhet në SMS-në që publikon Basha