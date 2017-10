Kryetari i PD-së Lulzim Basha është pyetur për takimin e përzemërt me kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhi. I pyetur në emisionin “Top Story” për atë takim në sallën e Kuvendit Basha tha se nuk ka të bëjë me raportet mes dy personave.

“Nëse do të flasim për puthjen këtu nuk është emisioni i pasdites. Kush e bën emisionin e pasdites në TCH? Jonida Shehu. Aty mund të flasim për puthjen” – tha Basha duke qeshur.

Ai tha se marrëdhëniet me LSI-në janë të kushtëzuara për shkak të kundërshtarit që kanë përballë.

“Ne nuk jemi në qeveri të krijojmë një koalicion. Ne jemi në opozitë. Neve na bashkojnë taksta, plehrat, shqetësimet e qytetarëve përballë një mazhorance që ka amalguar lidhjene saj me krimin” – tha Basha.