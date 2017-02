Lulzim Basha përmendi përmendi për herë të parë Ilir Metën nga çadra e protestës përballë kryeministrisë. Darkën që dy aleatët, konsumuan bashkë, Lulzim Basha e ka parë si shenjë të një pazari të ri, ndaj sërish ka theksuar se nuk do të ketë kompromis dhe se opozita nuk do të bëhet pjesë e asnjë pazari.

“Le ta dëgjojë Edi Rama! Le ta dëgjojë edhe Ilir Meta! Jo një, po një mijë darka të hani bashkë, buka e populllit do t’ju ngecë në fyt! Nuk ka Pazar! Partia Demokratike nuk do bëhet pjesë e pazarit! Lulzim Basha nuk do bëhet pjesë e pazarit! Çdo përpjekje për të bërë Ppazar me zgjedhjet do dështojë! Para interest tim, të opozitës, të PD, është interesi juaj dhe i qytetarëve shqiptarë! Nuk jemi këtu për të bërë pazar me interesat e popullit!” ishin thirrjet e Bashës një ditë pasi Rama dhe Meta, preferuan të konsumonin darkën brenda në kryeministri, me pamjen nga protesta e opozitës.