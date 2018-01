Kryetari i PD-së, Lulzim Basha u shpreh në emisionin “Opinion” se marrëveshja e 18 majit me kryeministrin Edi Rama u bë për të shmangur luftën civile.

“Unë në maj bëra diçka që shmangu luftën civile. Siç bëra dy vjet përpara kur nuk kishte ligj dekriminalizimi dhe tërhoqa kandidatin tim vetëm sepse kisha vendosur një standard. Ky nuk i tërhoqi edhe pse i tha SHBA, dhe i ka akoma. Njërin e ka kryetar bashkie. Unë me Ramën nuk përputhemi”, – tha Basha.

I pyetur nëse bashkëpunimi me LSI-në është prolog i një aleance të mundshme edhe për zgjedhjet e ardhshme, bashaj dha këtë përgjigje: “Asgjë nuk mund të them për aleancat për zgjedhjet e ardhshme, por mund të them që opozita është e bashkuar në një vendim dhe një qëllim: largimin e Edi Ramës”.