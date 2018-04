Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk do të jetë sot në seli ndërkohë që pritet takimi me përfaqësuesen e lartë të BE-së, Mogherini për të dorëzuar progres raportin dhe rekomandimin e KE për hapjen e negociatave.

Basha vijon ditën e tretë të vizitës në Gjermani dhe do te kthehet sot pasdite nga Berlini. Ndërkohë qe ne takim me Mogherinin do të jetë nënkryetari i PD-së, Edi Paloka dhe kryetarja e LSI-se, Monika Kryemadhi.