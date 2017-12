Pas mbledhjes me aleatët në selinë blu, Lulzim Basha tha për gazetarët se nesër opozita dhe qytetarët shqiptarë do të jenë të gjithë kundër çmendurisë së radhës, asaj të shkeljes së Kushtetutës nga ana e Edi Ramës.

Basha shtoi se nëse Rama do të çojë deri në fund puçin e tij Kushtetues atëherë ai do të përballet me pasoja shumë të rënda.

Kreu i PD-së u shpreh se të gjithë duhet të bashkohen para parlamentit ku do të nisa protesta popullore si jashtë, ashtu edhe brenda kuvendit.

‘Shqiptarët kanë të vetmen zgjedhje që mund të ketë çdo popull i civilizuar kur kushtetuta dhunohet. Prandaj duhet të bashkohemi për të treguar se ky popull ka opozitën.

Nëse nesër Rama do të çojë puçin e tij Kushtetues, duhet ta dijë se do të përballet me një kosto shumë të rëndë. Ai nuk mund të kapë reformën në Drejtësi.

Nesër bashkohemi për këto qëllime të mëdha, për të mbrojtur kushtetutën, për të mbrojtur reformën në drejtësi. Reagimi i qytetarëve është i jashtëzakonshëm, ndaj dua ti ftoj të gjithë ata që duan reformën në Drejtësi, të gjithë të bashkohemi para parlamentit ku do të nisë protesta popullore jashtë Kuvendit dhe protesta popullore brenda Kuvendit’, tha Basha.