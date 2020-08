Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar banorët në Manëz të Durrësit, të cilët janë prekur nga tërmeti. Në takim me banorët, Basha premtoi se do të fusë në burg të gjithë ata që kanë vjedhur paratë e dhëna për ndihma për rindërtimin.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=330035581464145&ref=external

“Të gjithë ata që kanë bërë korrupsion me paratë e tërmetit, do të dalin përpara përgjegjësi. Ata do të japin përgjegjësi përpara ligjit. Ata jetojnë të kamur, ndërsa ju jetoni në cadra” u ka thënë Basha banorëve të zonës.

“Iu kanë dhënë milionë njerëz 5 oligarkëve dhe kanë lënë shqiptarët në mjerim. Vazhdojnë të vjedhin ndihmat. Me këtë qeveri mos prit asnjë zgjidhje. Unë vij që të shoh sot, ndërsa kur të jemi në qeveri, prioritet do të jeni ju dhe të gjithë familjet e juaja” premtoi ai për banorët e Manzës.