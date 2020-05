Lulzim Basha do të takohet sot me aleatët në selinë e PD në orën 13:00, ku pritet të diskutohet për situatën e vendit me Covid dhe reformën zgjedhore.

Detaje të tjera mbi takimin pritet të mësohen në vijim.

Një ditë më parë u mblodh Këshilli Politik nga ku më pas palët dolën me qëndrime të ndryshme. E vetmja e përbashkët ishte vullneti përmbylljen e reformës deri në fund të majit.