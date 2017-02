Në takimin që patën në godinën e kryeministrisë, Niko Peleshi i dha fjalën banorëve të Zharrëzës që kërkesat e tyre do të plotësohen dhe se kishte marrë miratimin e Edi Ramës për t’ia plotësuar kërkesat. Por sa vlerë ka fjala Niko Peleshit? Nga vendimi që kanë marrë banorët duket se ajo nuk vlen asgjë. Protesta do të vazhdojë në Tiranë. Pas më shumë se dy javësh grevë urie dhe 3 ditësh ecje në këmbë, banorët nuk pranojnë të gënjehen për të dytën herë. Të njëjtat premtime, Niko Peleshi i bëri rreth 3 muaj më parë, kur premtoi ndërprerjen e punimeve të Bankers deri kur të dilte ekspertiza për tërmetet që po i shemb shtëpitë dhe për ujin e helmuar. Banorët e Zharrzës do të protestojnë në Tiranë deri kur të merret vendimi i qeverisë.