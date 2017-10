Në fjalimin që mbajti në selinë e PS, ku mbrojti Saimir Tahirin nga arrestimi i prokurorisë, Edi Rama krahasoi Tahirin me Fatos Nanon. Deputetët socialistë që heshtnin, Rama i pyeti nëse kërkesa e Tahirit i kujtonte arrestimin e Fatos Nanos 20 e ca vite më parë.

“A nuk ju kujton kjo kërkesë e prokuroisë atë që çoi prapa hekurave kryetarin e kësaj partie, i vetmi politikan i dënur me burg?

Kush e inskenoi sot pas 25 vjetësh le ta tundë katundin me shara e britma po ta harrojë se e kthen mbrapsht Shqipërinë.” u shpreh Rama.

Më herët Rama ironizoi akuzat e prokurorisë, duke i krahasuar “me një vrap që do kishte habitur edhe Ben Xhonsonin që rekordin e 100 metërshit e theu me doping” apo si një “paraqitje komike që do kishte ironizuar edhe vetë Mister Binin”.