Autoshkolla Laze me nje eksperince mbi 15 vjet ne treg ofron kurse profesionaleper leje drejtimi autmjeti.Autoshkolla Laze mundeson leje dretimi te te gjitha kategorive per te gjitha llojet e mjeteve motorike.Ka nje staf te kualifikuar instruktoresh te cilet me besim dhe siguri ju kane mesuar kursanteve se si drejtojne mjetin. Mjetet autoshkolles Laze jane komode dhe bashkekohore .Regjistrohuni ne Autoshkollen Laze dhe do te kuptoni sa e thjeshte eshte te behesh me patente.

DEGA QENDRORE:RRUGA MUHAMET GJOLLESHA ,PERBALLE HOTEL MONDIAL

NR KONTAKTI:0692052583

0696884442

EMAIL:beharlaze1954@gmail.com