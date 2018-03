Akademiku Artan Fuga i ftuar në Ora News, duke folur për vettingun në Akademinë e Shkencave tha se ka akademikë që kanë zero botime shkencore, ndërsa paralajmëroi se do të ishte një zhgënjim i madh nëse Rama nuk i shkon deri në fund reformimit të thellë të kësaj Akademie.

Fuga: Vettingu ka një sens në politikë, juriprudencë. Vlerësimi i parë nuk është plagjiatura, vlerësimi i parë është për akademikë dhe profesorë, të cilët kanë zero botime, zero libra, zero artikuj shkencor të botuar në platforma që vlerësohen. Meqë se jemi të vettingu unë them të fillojë këtu. Ka lista ku janë numrat e veprave shkencore, tekstet, etj me radhë. Zt.Rama nuk më përkrahu mua, por në mënyrë rastësore pas deklaratës sime për zgjedhjet, doli dhe tha që këto zgjedhje janë farsë. Ai ka folur për rithemelim. Nuk ka vënë datën 31 mars. Ka thënë të bëhet shpejt. Unë shpresoj që zt.Rama do t’i shkojë deri në fund asaj që ka thënë.