Ditën e sotme janë hapur dyert e burgjeve për ata që kanë fituar lirinë falë amnistisë. Janë në total 731 të burgosur që përfitojnë nga amnistia e iniciuar nga Ministria e Drejtësisë.

Ashtu sikurse ishte parashikuar në aktin e miratuar nga Parlamenti në fund të dhjetorit të shkuar, zbatimi i amnistisë do të niste në mesin e muajit janar.

Familjaret duke pritur te afermit e tyre te denuar qe do te lirohen nga burgu i Shen Kollit 14 janar 2017

Numri më i madh i të burgosurve që do të lirohen:

Nga burgu i Fierit do të lirohen 150 të dënuar

Nga burgu i Peqinit do të lirohen 131 persona

Nga burgu i Lezhës do të lirohen 117 të dënuar

Nga burgu i Rrogozhinës do të lirohen 110 të dënuar

Nga burgu “Ali Demi” në Tiranë do të përfitojnë 9 gra të burgosura

Nga burgu 313 në Tiranë do të lirohen 7 të burgosur

Nga burgu 302 do të lirohen 4 të burgosur