Ambasadorjae SHBA-ve Yuri Kim si dhe ambasadori i Gjermanisë Peter Zingraf kanë qenë paraditen e sotme në Presidencë.

Pak minuta pas takimit me krerët e opozitës, ambasadorja e SHBA-ve dhe ambasadori gjerman kanë zhvilluar një takim me këshilltarët e Presidentit të Republikës, por nuk ka pasur prononcim. Kujtojmë se dje ambasadorja Kim është takuar me kryeministrin Edi Rama dhe reforma zgjedhore ka qenë fokusi i diskutimeve.