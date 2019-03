Bend Borchardt, ambasador i OSBE-së e konsideroi një shembull të keq për rajonin djegien e mandateve të opozitës shqiptare.

I pyetur nëse OSBE do i njohë zgjedhjet lokale në Shqipëri nëse opozita nuk merr pjesë, Borchardt tha se varet nga mënyra si do të shkojnë zgjedhjet, por OSBE nuk përkrah bojkotin zgjedhor.

“Njohja varet nga mënyra si shkojnë zgjedhjet lokale, si zhvillohen ato dhe gjetjet e vëzhguesve tanë. Ne piksëpari nuk nxisim aspak bojkotin zgjedhor. Për shumë kohë Shqipëria ka qenë shtylla apo simbol i stabilitetit në rajon dhe tani shohim një veprim në parlament që nuk ka precedentë.

Është kritikuar nga gjithë komuniteti ndërkombëtar. Pse? Sepse ndez fitilin, që vë flakën pastaj në gjithë sistemet parlamentare. Pyetja e radhës do ishte kur do kemi parlamentin që e ka mandatin për 4 vjet dhe ta mbyllë për 4 vjet. Kësaj radhë politikanët e dogjën në 2 vjet, radhës tjetër mund të gjejnë argumente për të marrë një vendim të tillë edhe pas 8 muajsh, ky do të ishte shembull shumë i keq për të tërë rajonin”- tha ambasadori Bernd Borchardt.