Ambasadori amerikan Donald Lu e ka nisur mëngjesin e sotëm me vëzhgim në njësinë nr.5 në kryeqytet, ku që mbrëmë vijon procesi i numërimit të votave. Ambasadori ka ndalur në disa qendra numërimi dhe mësohet se do të vijojë me vëzhgimin edhe në të tjera. Ai ka takuar nga afër numëruesit dhe vëzhguesit duke i uruar punë të mbarë, por nuk ka pranuar të japë asnjë prononcim për mediat. Kujtojmë se edhe amabasadori amerikan Arvizu ndoqi nga afër procesin zgjedhor për kren e bashkisë së tiranës mes Ramës dhe Bashës, ku ky i fundit fitoi me 10 vota.