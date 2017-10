Deputeti i LZHK-së, Dashamir Shehi ka bërë një deklaratë të fortë në emisionin “Arena” në Ora Neës. Sipas tij në kultivimin e kanabisit janë përfshirë edhe deputetë të Partisë Socialiste.

“Gjykoj që për këtë situatë sa i përket kësaj bote kriminale, do të ftoja edhe shumicën e socialistëve që janë të ndershëm. Unë nuk mendoj se Fate Velaj (i ftuar në studio) mbjell drogë, por pasha Zotin janë nja 10-15 deputetë… Do ta shihni që do të dalin. Do t’i dëgjoni. Mos kujto se është ndonjë nder i madh”, – tha Shehi.