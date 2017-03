Policia Rrugore ka njoftuar se po aplikon nje forme te re per te evidentuar e ndeshkuar shkeljet rrugore. Mbreme ka zhvilluar nje aksion masiv me Drager e Radar, ku njofton se ka pezulluar 19 leje drejtimi per shpejtesi te frikshme dhe 11 leje drejtimi per pije alkoolike.

“Drejtues automjetet qe qarkullojne me shpejtesi edhe mbi 200 km/ore. Kjo eshte papergjegjshmeri e ketyre drejtuesve te automjeteve, pasi po shendrrohen ne rrezik te madh per jeten e tyre dhe te perdorueseve te rruges. Ne site jane drejtues mjetesh qe drejtojne mjetin nen ndikimin e alkoolit e aq me keq ne gjendje te dehur”, thuhet ne njoftim.