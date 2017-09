Ish-nënkryetari i PD-së Astrit Patozi u ka dhënë përgjigje shumë dilemave dhe pyetjeve të gazetarëve dhe analistëve për situatën politike aktuale të PD-së. Në “Top Story” Patozi u pyet nëse e ka menduar ndonjë ditë krijimin e një partie të re.

“Jo. Qëllimi jonë është jo vetëm ringritja e PD-së por edhe ringritja e Shqipërisë” – tha Patozi.

“Nëse dikush ja lejon vetes të bëjë një farsë tjetër megjithëse gjendja është kaq serioze sa e përshkruan gjatë emisionit do të ishte shumë qesharake. Lulzim Basha pati garë me veten, pra nuk garoi me njeri. Bëri votime si në kohën e Enver Hoxhës. Nëse kjo parti do të shpëtojë nga sindromi i humbjeve do të ketë shpëtim të konsiderojë alternativën tjetër. Duhet t’i drejtohesh anëtarësisë. Alternativa për lëvizjen e Partisë Demokratike. Kjo do të jetë alternativa jonë. I bëjmë thirrje të gjithë demokratëve që të bashkohen me nismën tonë”, – shtoi ai.