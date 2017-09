Kreu i opozitës Lulzim Basha, i ftuar në “Studio e Hapur” është pyetur nga gazetarja Eni Vasili nëse ndryshimet në statut do përfshijnë edhe dorëheqjen e nëse humb partia në zgjedhjet e ardhshme lokale. Basha nuk ka dhënë një përgjigje të drejtpërdrejtë ndërsa tha se “synimi i PD-së nuk është shkarkimi i kryetarit, por fitorja e zgjedhjeve”.

“Unë personalisht u kam premtuar demokratëve në garën e korrikut se do përpiqem që PD të dalë nga ky proces sa i përket vendimmarrjes brenda saj me një vendimmarrje demokratike. Një vendim i marrë nga një trupë më e madhe gabon më shumë se një vendim i marrë nga trupë me e vogël. Ato që ne besojmë do bëhen realitet dhe do e nisim ndryshimin brenda vetes”- tha Basha.