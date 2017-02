Pas takimit të sotëm me përfaqësues të policive private në vend, ministri Tahiri ka folur për medit, por nuk ka dhënë përgjigje për shumë pyetje sensitive që i janë bërë. E tillë për shembull ishte pyetja për dhjetra oficerë të policisë të lidhur me kultivimin dhe trafikun e drogës. “Unë përpiqem të bëj shumë mirë punë time. Nuk kam arritur ende të bëj punën e redaktorëve të lajmeve. Nuk e kam bërë unë këtë lajm. Kështu që mund të pyesni kush e ka bërë këtë lajm”, tha Tahiri.

Një tjetër pyetje ka qënë për Klemend Balilin, nëse do ta “shesë” dikush për 50 milionë lekë, aq sa është shuma e shpërblimit që policia ka vënë në dispozicion të atyre që japin informacion. Përgjigja e Tahirit është totalisht pa lidhje me pyetjen. Lexojeni më poshtë:

“Për mua ka rëndësi që ata 9 000 policët privatë nga 150 mijë lekë të vjetra nga 180 mijë lekë të vjetra të paguhen aq sa e parashikon ligji 330 mijë lekë të vjetra. Dhe pastaj do ta shikoni patjetër që Shqipëria do të jetë shumë më e sigurt. Shteti do të jetë shumë më i fortë, vetëm duke marrë këto masa të cilat deri më sot i kemi injoruar. Jemi në këtë fazën e sigurimit me një përmirësim fare-fare të dukshëm në raport me të kaluarën. Sepse policia ka marrë masa drastike dhe sot është në krye të detyrës pa asnjë diskutim. Për të pasur një standard tjetër sigurie ne na duhet të marrim masa më shumë. Kompanitë private të marrin masa më shumë. Policitë private të marrin masa më shumë. Bizneset të marrin masa më shumë. Institucionet e tjera të marrin masa më shumë, për të evituar konfliktin, për të parandaluar ngjarjet kriminale. E gjitha është një sipërmarrje harmonike e të gjithë aktorëve që kanë mundësi të kontribuojnë”, u shpreh ministri i Brendshëm.

Pas shkarkimit nga detyra, ish-ministri i Drejtësisë la të kuptohet se policia nuk ka dashur ta arrestonte Klemend Balilin, ndonëse ndaj tij kishte urdhër arresti ndërkomëbëtar.