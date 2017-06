Kryetari i Partise Demokratike Lulzim Basha u ka dhene pergjigje lajmeve se jane paguar 20 mije dollare per te takuar presidentin e SHBA-ve Donald Trump. Ne nje interviste per emisionin “Studio e hapur” ne News24, Basha tha se nuk behej fjale per çeshtje parash.

“Nese do te ishte çeshtje parash Edi Rama do te kishte bere film dhe jo nje foto me Trump. Ky takim nuk ka vlere monetare” – tha Basha.

Ai shtoi se nuk eshte e vertete qe takimi me Trump po keqperdoret ne fushate.

“Une jam nga njerezit me proamerikane dhe une i di limitet” – tha Basha.