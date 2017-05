Edi Rama do të ketë pas vetes 14 parti në këto zgjedhje. PS nuk është regjistruar si koalicion zyrtarisht, por Rama vazhdon të flasë në emër të “Aleancës për Shqipërinë Europiane”. 17 parti do të jenë në garë, mes tyre edhe “LIBRA” e Blushit dhe “Sfida” e Bojaxhiut që nuk janë reshtuar në krah të Ramës. Por në krahasim me zgjedhjet e kaluara, PS –së i mungojnë 18 aleatë.

18 parti te koalicionit te majte që s’janë në zgjedhje

1.Aleanca e Maqedonasve, Edmond Themelko

2.Aleanca për Barazi e Drejtësi, Valentino Mustaka

3.Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, Gaqo Apostoli

4.Partia Ardhmëria Shqiptare, Emin Subashi

5.Partia Demokratike e Bashkimit Mysliman, Osman Mema

6.Partia e Gjelbër, Edlir Petani

7.Partia e Pajtimit Kombëtar, Spartak Dobi

8.Partia e Punës e Shqipërisë, Muharrem Xhafa

9.Partia e Reformave Demokratike, Skënder Halili

10.Partia e të Drejtave të Mohuara, Ilir Vata

11.Partia Forca Rinia, Dritan Broka 21.

12.Partia G99, Ervin Mete 2

13.Partia Komuniste 8 Nëntori, Preng Çuni

14.Partia Lëvizja për Drejtësi, Astrit Kosturi

15.Partia Ligj dhe Drejtësi, Spartak Ngjela

16.Partia Personat me Aftësi të Kufizuar, Afrim Jeshili 33.

17.Partia Shqiptare Atdheu, Kreshnik Osmani

18. Partia Socialiste e Vërtetë ’91, Petro Koçi

19.Partia Socialpunëtore, Ramadan Ndreka

Në vitin 2015 Aleanca për Shqipërinë Europiane kishte 39 subjekte.